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Медики ковидного госпиталя в Ростове залезли в окно для спасения пациентки, появилось видео
Общество
Медики ковидного госпиталя в Ростове залезли в окно для спасения пациентки, появилось видео
Невские Новости  /  Анна Карпова

Ростов-на-Дону, 23 ноября. Необычный случай произошел накануне в горбольнице №7 донской столицы. Ростовчанин стал свидетелем, как трое людей в противочумных костюмах лезут в палату через окно первого этажа. 

Позже в социальных сетях появилась информация, что медики не нашли другого способа, чтобы проникнуть в палату к пожилой женщине, которая заблокировала дверь и звала на помощь. 

Оказалось, что 85-летняя женщина после ночного похода в дамскую комнату закрыла дверь, а открыть ее не смогла. После чего она стала шуметь и звать на помощь. 

Сотрудники больницы решили не ломать дверь палаты, а для спасения пациентки проникнуть в ее палату через окно. 

Ранее ФАН рассказывал, как руководство психиатрической больницы в Ярославле уволило санитаров после инцидента с пациенткой. Медики приехали по вызову к женщине, страдающей недугом, и избили ее в лифте жилого дома по дороге к спецавтомобилю. Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. 

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ростов на дону ковидный госпиталь спасение старушки
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