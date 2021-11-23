Первый в мире электрический сухогруз-беспилотник появился в Норвегии

Беспилотными летательными аппаратами или автомобилями на автопилоте сегодня уже никого не удивишь. А вот корабли без экипажа начали презентовать совсем недавно. На днях норвежская компания представила первый в мире автономный сухогруз.

В ноябре на воду спустили 80-метровое судно, которое работает от электричества. Оно должно было преодолеть расстояние в 70 км до столичного порта. Однако во время первого похода на транспортном средстве все же находился экипаж.

По словам представителей норвежской компании, корабль нового типа позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу во время перевозки химических веществ, а также поможет отказаться от дизельных двигателей.

Грузоподъемность сухогруза составляет 3200 тонн, а максимальная скорость — 28 км/ч. Судно выразил желание осмотреть премьер-министр государства Йонас Гар Стере.

Компания надеется, что инновационное судно поспособствует «зеленому сдвигу» в индустрии и сделает отрасль более экологичной. Коммерческое использование сухогруза-беспилотника планируется начать в 2022 году.