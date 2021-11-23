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Российские театры покажут закулисье во время прямых эфиров в TikTok

Общество
Российские театры покажут закулисье во время прямых эфиров в TikTok
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок, целью которого является знакомство молодой аудитории с искусством драматургии и привлечение новой публики в российские учреждения культуры.

Ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Мариинский театр, Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» и Государственный академический Малый театр России уже присоединились к инициативе и готовы задействовать новые творческие форматы для общения с многомиллионной аудиторией платформы, сообщили организаторы.

«В течение недели, с 23 по 28 ноября, в формате прямых эфиров TikTok Live пользователи смогут стать участниками виртуальной экскурсии и узнать, что происходит за кулисами перед началом выступления, как актеры готовятся к выходу на сцену», — отметили в пресс-службе.

ФАН ранее рассказывал о премьере спектакля «Казанова. Ars Vivendi» в Московском Губернском театре. Роль Казановы досталась Сергею Безрукову, который отыграл в постановке с травмой ноги. Также на сцену вышел Сергей Сафронов, сыгравший графа Орлова.

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соцсети театры Tik Tok
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