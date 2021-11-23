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Политолог Колташов оценил шансы Байдена на выборах в 2024 году

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 12:16
Весь мир
Политолог Колташов оценил шансы Байдена на выборах в 2024 году
flickr.com  /  European Parliament

Джозеф Байден планирует принять участие в президентских выборах 2024 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ожидается, что сам глава государства объявит о решении баллотироваться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года. Заявление Белого дома прозвучало на фоне рекордного падения рейтинга Байдена — до 40%, по данным последних опросов; всего 28% — рейтинг вице-президента Камалы Харрис.

Недовольство у американцев вызывают результаты борьбы с пандемией коронавируса, а также подход действующей администрации к проблемам изменения климата, экономике и внешней политике. Однопартийцев смущает и возраст президента: в 2024 году ему будет уже 81 год.

Кроме того, и без того скандально известный сын главы государства Хантер Байден оказался в центре скандала, связанного с добычей цветных металлов. По данным СМИ, инвестиционная фирма Bohai Harvest RST Equity Investment Fund (BHR), значительной долей в которой владел Байден-младший, помогла китайской компании China Molybdenum приобрести долю в одном из крупнейших в мире кобальтовых рудников Tenke Fungurume, расположенном в Демократической Республике Конго.

В свете инфраструктурного плана Байдена, который предполагает переход к возобновляемым источникам энергии и конфронтации с Китаем, такая сделка также не добавляет очков президенту.

Политолог Колташов оценил шансы Байдена на выборах в 2024 году
Федеральное агентство новостей /

Трамп или молодой демократ

По мнению экономиста и директора Института нового общества Василия Колташова, в Демократической партии понимают, что Байден «не та фигура, за которую избиратели пойдут голосовать второй раз». Президент раздал множество обещаний, но для того, чтобы их выполнить, «нужен другой человек», считает эксперт.

«Победит на следующих выборах в США тот человек, который будет критиковать нынешнюю администрацию с позиций некоей «позитивной программы» — или с консервативных позиций. И это будет либо Трамп, либо кто-то молодой, энергичный, привлекательный из демократов. Тот, за кого средние слои , несмотря на разочарование экономическими последствиями 2020 года, будут голосовать. Понятно, что такой человек будет шансом для Демократической партии удержаться у власти. Для них очень важный вопрос, чтобы удержался этот политик, который еще не измазан в коррупционных скандалах и не продемонстрировал себя провалившимся и неэффективным», — сказал Колташов.

Кроме того, эксперт отмечает, что в США растет уровень госдолга, прогнозируется рост ВВП на 7%. Демократы в таких условиях боятся потерять контроль и возвращения Трампа, потому что для них это будет большой проблемой.

Политолог Колташов оценил шансы Байдена на выборах в 2024 году
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Сегодняшние заявления о том, что политика ключевых ставок не вызывает инфляцию, что Байден привел США к процветанию, — на них не выиграть выборы. Да, можно фальсифицировать голосование, но все-таки, когда вы прибегаете к фальсификации в ситуации, когда кандидаты идут вровень, — это одно. Но если вы прибегаете к этому в ситуации непрерывной критики со стороны республиканского кандидата, и все это будет по делу, — избиратели будут раздражены, разочарованы.

Именно поэтому для Демпартии вопрос выживания — это вопрос о том, что нужен не Байден, а тот, кто может вызвать веру, надежду и любовь избирателей», — подытожил эксперт.

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