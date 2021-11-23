Политолог Колташов оценил шансы Байдена на выборах в 2024 году

Джозеф Байден планирует принять участие в президентских выборах 2024 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Joe Biden reportedly telling allies he will run for president again in 2024 https://t.co/NamNe6NKFl — Guardian news (@guardiannews) November 21, 2021

Ожидается, что сам глава государства объявит о решении баллотироваться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года. Заявление Белого дома прозвучало на фоне рекордного падения рейтинга Байдена — до 40%, по данным последних опросов; всего 28% — рейтинг вице-президента Камалы Харрис.

Недовольство у американцев вызывают результаты борьбы с пандемией коронавируса, а также подход действующей администрации к проблемам изменения климата, экономике и внешней политике. Однопартийцев смущает и возраст президента: в 2024 году ему будет уже 81 год.

Кроме того, и без того скандально известный сын главы государства Хантер Байден оказался в центре скандала, связанного с добычей цветных металлов. По данным СМИ, инвестиционная фирма Bohai Harvest RST Equity Investment Fund (BHR), значительной долей в которой владел Байден-младший, помогла китайской компании China Molybdenum приобрести долю в одном из крупнейших в мире кобальтовых рудников Tenke Fungurume, расположенном в Демократической Республике Конго.

В свете инфраструктурного плана Байдена, который предполагает переход к возобновляемым источникам энергии и конфронтации с Китаем, такая сделка также не добавляет очков президенту.

Федеральное агентство новостей /

Трамп или молодой демократ

По мнению экономиста и директора Института нового общества Василия Колташова, в Демократической партии понимают, что Байден «не та фигура, за которую избиратели пойдут голосовать второй раз». Президент раздал множество обещаний, но для того, чтобы их выполнить, «нужен другой человек», считает эксперт.

«Победит на следующих выборах в США тот человек, который будет критиковать нынешнюю администрацию с позиций некоей «позитивной программы» — или с консервативных позиций. И это будет либо Трамп, либо кто-то молодой, энергичный, привлекательный из демократов. Тот, за кого средние слои , несмотря на разочарование экономическими последствиями 2020 года, будут голосовать. Понятно, что такой человек будет шансом для Демократической партии удержаться у власти. Для них очень важный вопрос, чтобы удержался этот политик, который еще не измазан в коррупционных скандалах и не продемонстрировал себя провалившимся и неэффективным», — сказал Колташов.

Кроме того, эксперт отмечает, что в США растет уровень госдолга, прогнозируется рост ВВП на 7%. Демократы в таких условиях боятся потерять контроль и возвращения Трампа, потому что для них это будет большой проблемой.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко