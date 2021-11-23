«Молдовагаз» рассчитывает на поддержку Кишинева при оплате поставок «Газпрома»

Кишинев, 23 ноября. Компания «Молдовагаз» рассчитывает на поддержку молдавского правительства в погашении задолженности перед «Газпромом» за поставки голубого топлив. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Накануне «Молдовагаз» обратилась к Кишиневу с просьбой предоставить заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». Глава компании Вадим Чебан подчеркнул, что в сентябре «Молдовагаз» покрыла задолженность собственными силами, а сейчас необходимо рассчитаться за октябрь и середину ноября. По его словам, сумма долга составляет около 1,3 млрд леев или 74 млн долларов.

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», — сообщила на следующий день пресс-служба «Молдовагаза».

Директор Национального агентства по энергетики Молдавии Штефан Крянгэ ранее заявил, что компания «Тираспольтрансгаз» не в состоянии расплатиться за поставленное российской стороной топливо. Он объяснил это отсутствием у нее лицензии поставщика.