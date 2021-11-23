Российские автомобилисты отдали предпочтение бренду Toyota

Москва, 23 ноября. Холдинг «Ромир» провел исследование, чтобы выяснить конкретное отношение жителей Российской Федерации к определенным ценностям при выборе транспортного средства. Об этом пишет РИА Новости.

Чаще всего отечественные автолюбители отдают предпочтение при покупке машины таким факторам, как надежность и безопасность, при этом наиболее вызывающий доверие среди российских водителей бренд — японская марка Toyota.

Согласно данным рейтинга доверия по автобрендам, однозначное лидерство в России принадлежит Toyota (95%). Автомобилестроительная корпорация заработала пару дополнительных процентов в сравнении с 2020 годом. «Серебро» в перечне принадлежит Lexus, а на третьем месте расположился Mitsubishi. После них в списке идут немецкие BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi, которые получили примерно по 93%.

Опрос «Ромира» охватил аудиторию в 1000 жителей страны, а суть исследования затрагивала только зарубежные автомобильные торговые марки. Восьмое место в топе занято японским Nissan (92%), а на девятом находятся их национальные конкуренты из Mazda (91%). Последним в десятке обозначается шведский бренд Volvo (91%).

«Самую активную динамику за последние пять лет демонстрируют новаторство (+22 п.п) и воображение (+16 п.п). Такие изменения характеризируют переориентацию ценностей в обществе и влияние маркетинговых кампаний производителей, которые направлены на создание уникального и инновационного образа автомобиля в глазах потребителей», — дополнительно указывают представители «Ромира».

Рейтинг наиболее надежных автомобилей в Соединенных Штатах Америки от журнала Consumer Reports обновил своих лидеров. Теперь первое место в списке досталось японской марке Lexus.