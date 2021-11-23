В Московском Губернском театре подвели итоги Большого детского Фестиваля

Всего в мероприятии приняли участие 93 творческих проекта со всей России, из которых только 14 стали лауреатами IV Международного Большого детского фестиваля.

Для участия в фестивале регионы представили свои детские спектакли, цирковые шоу, кино, анимационные фильмы и литературные произведения. В течение двух с половиной месяцев члены жюри кропотливо смотрели материал и выбирали лучших. Причем для объективности оценок, судейская коллегия была представлена исключительно детьми, самому младшему из которых исполнилось шесть, а старшему — шестнадцать лет.

«Я, когда был на обсуждении, конечно, с удивлением отмечал, что многое из того, что они отобрали действительно справедливо. Хотя с чем-то я был согласен, с чем-то не согласен, но у нас принцип на этом фестивале, это наше ноу-хау, у нас отбирают лучших и назначают победителей сами дети. Только они», — признался художественный руководитель проекта Сергей Безруков.

Маленьким членам жюри пришлось проделать большую работу. Они прочитали все предложенные произведения и просмотрели все творческие постановки, а это ни много ни мало 44 спектакля, 28 фильмов и 20 книг.

«Главное, что жюри невероятно объективное. Это самый объективный фестиваль в стране, поскольку жюри у нас не обманешь и не подкупишь. Они или нравится, или не нравится», — поделилась министр культуры Московской области Елена Харламова.

По замыслу организаторов, фестиваль призван собрать все лучшее, что делается для детей и юношества в разных творческих жанрах. Чтобы организовать просмотры всех творческих коллективов, пришлось задействовать 24 площадки столицы, а число поданных для участия заявок перевалило за 500. Судьи мероприятия тоже проходили строгий отбор, участвуя в кастинге.

«Сперва я была маленькой, я пришла в театр и увидела детей, у которых красные кофты. Я сказала: «Мама, а что это за дети?». Она сказала, что это жюри. И вот, я подумала: «Я тоже хочу стать жюри». Но я же не знала, что делают жюри. Мама сказала: «Они смотрят разные фильмы, кино и оценивают». И вот я выросла и стала жюри. Я была очень рада и так развеселилась, когда стала жюри», — рассказывает самая юная участница судейской коллегии Нажель Скрябина.

Победители Большого детского фестиваля получили возможность продемонстрировать свое искусство всей стране в рамках федеральной программы «Большие гастроли для маленьких». Большую поддержку мероприятию оказали Фонд президентских грантов, Министерство культуры России, а также Министерство культуры Московской области.