Фермерам в Курской области ухаживать за коровами помогает робот

Курск, 23 ноября. В хозяйстве ООО «Рассвет» Горшеченского района Курской области на животноводческой ферме появился робот.

Работники фермы прозвали механического помощника Люси-Лена, обыграв название модели автомата: Lely. Внешне робот напоминает очень большой пылесос с программным управлением, сообщает издание «Друг для друга». Он самостоятельно передвигается по помещению, укладывая насыпанный свежий корм так, чтобы коровам не пришлось за ним тянуться.

Не нуждаясь в сне и отдыхе, робот трудится в режиме 24/7 и лишь иногда берет короткие перерывы на подзарядку. Производительность труда возросла более чем вдвое. Если раньше два оператора обслуживали 270 голов стада, то теперь Люси-Лена может легко справиться с 540 коровами.

Скоро в хозяйстве появится еще один такой робот. Кроме того, в планах руководства приобретение и других механических помощников, которые помогут полностью автоматизировать труд не только операторов по уходу за скотом, но и доярок.

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