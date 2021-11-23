Экс-футболист Глеб объяснил, почему занял сторону Карпина в истории с Дзюбой

Москва, 23 ноября. Бывший хавбек футбольного клуба «Барселона» Александр Глеб, комментируя историю с отказом Артема Дзюбы играть за сборную России, отметил, что незаменимых игроков не бывает.

Он подчеркнул, что футболисты в национальных командах играют не за тренера. По его словам, в такие моменты надо действовать рассудительно и убирать свои амбиции.

«История с Дзюбой? Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать», — сказал Глеб в интервью порталу Sport24.

Напомним, форвард «Зенита» Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022. В октябре нападающего вызвали в национальную команду, но он отказался от приглашения, сославшись на неоптимальные физические кондиции. В околофутбольных кругах предполагали, что настоящая причина такого решения Дзюбы кроется в обиде игрока и разногласиях с Валерием Карпиным.