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Военнослужащие ЮВО разминируют аэропорт Сухума по просьбе властей Абхазии

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 11:36
Армия
Военнослужащие ЮВО разминируют аэропорт Сухума по просьбе властей Абхазии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Сухум, 23 ноября. Инженерно-саперное подразделение Южного военного округа (ЮВО) прибыло в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме.

Начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев заявил, что работы по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов были организованы после обращения премьер-министра Абхазии Артура Миквабия к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

«В соответствии с решением руководства Вооруженных сил РФ и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту», — рассказал он.

Отмечается, что после подготовительных мероприятий военнослужащие приступят к разминированию территории аэропорта. По имеющимся данным, весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны РФ и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.

Ранее телеканал RT сообщал, что саперы Черноморского флота РФ с начала 2021 года обезвредили более 13 тысяч единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Российские военнослужащие также продолжают проводить работы по разминированию в Карабахе.

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