Депутаты парламента Иордании начали обсуждение поправок в конституцию

Амман, 23 ноября. Парламент Иордании приступил к обсуждению конституционных реформ, предложенных Королевским комитетом. Данный орган созван королем Абдаллой II в рамках усилий по модернизации действующей политической системы.

Премьер-министр Бишер аль-Хасауна отметил, что в числе обсуждаемых инициатив — изменение принципов избрания премьер-министра: сейчас он, как и правительство, назначается монархом, однако в случае принятия реформ сможет выдвигаться парламентским большинством. Данный шаг вызвал бы одобрение исламистов и представителей властных племен.

«Это позволило бы лидеру страны приблизиться к партийному правительству», — сказал аль-Хасауна собранию.

В числе других предложений находится создание Совета национальной безопасности во главе с монархом, подпадающего под юрисдикцию правительства. Также рассматривается расширение представительства женщин и политических партий в увеличенном парламенте, состоящем из 138 членов. Возрастной порог для кандидатов в депутаты предполагается снизить до 25 лет.

#Jordan| Government's proposal to amend constitution challenges intentions of brace democratic experiencehttps://t.co/iAyi3nNv9M — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) November 21, 2021

Консервативные парламентарии, в свою очередь, заняли враждебную позицию по отношению к возможным поправкам. По их словам, обновленная конституция подорвет значение парламента и исполнительной власти.

«Это переворот против конституции Иордании и ее институтов. Как посмело правительство таким образом нападать на конституцию?!», — заявил депутат Салех аль-Армути.

Попытки либерализации иорданской конституции проводятся в связи с периодическими беспорядками и протестами, организуемыми исламистской оппозицией и некоторыми племенами. Главным образом они требуют от короля борьбы с коррупцией и расширения политических свобод.

В начале апреля иорданские органы госбезопасности пресекли попытку государственного переворота, подготавливавшегося спецслужбами Израиля, Саудовской Аравии, США с опорой на оппозиционно настроенные племена.

Prince Hamzah bin Hussein of Jordan's 'house arrest' message in full https://t.co/b8753nj8am — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2021

После предполагаемого свержения Абдаллы престол предполагалось передать его брату — бывшему наследному принцу Хамзе бин Хусейну, который в результате был арестован наравне с десятками чиновников и офицеров. Позже король заявил о примирении с братом, однако с тех пор Хамза не проявляет себя в политической жизни страны.