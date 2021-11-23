Незнакомцы угрожают расправой писательнице Джоан Роулинг

Лондон, 23 ноября. Британская писательница Джоан Роулинг заявила о поступающих угрозах от трех незнакомцев, которые выложили в Сеть фото рядом с ее домом.

По словам Роулинг, три активиста выложили в интернет фото рядом с ее домом так, чтобы был виден ее адрес. Она поблагодарила всех неравнодушных, кто жаловался на это изображение в соцсети Twitter. Автор также выразила благодарность шотландской полиции в помощи с решением этой проблемы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва»

«Сейчас я получила так много угроз убийством, что ими можно оклеить весь дом, но я не перестаю высказываться. Возможно, это является лучшим способом доказать, что наше движение не представляет угрозы для женщин», заявила создательница серии книг про Гарри Поттера.

Ранее фанаты поддержали Роулинг после того, как сервис HBO Max не позвал писательницу в спецэпизод, приуроченный к 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере. Премьера ожидается 1 января 2022 года.