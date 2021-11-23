Турецкий политолог Унал в качестве оправдания указал на опасность идей «тюркского мира»

Анкара, 23 ноября. Идеи «тюркского мира» могут сыграть злую шутку в первую очередь с самой Турцией. Такое мнение выразил профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал.

Унал прокомментировал скандальное фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне карты «тюркского мира», в которую были включены, в том числе регионы Российской Федерации от Крыма до Восточной Сибири. В качестве оправдания Унал обратил внимание, что пантюркистские настроения несут опасность в первую очередь для самого главы государства, а сотрудничество в рамках «тюркского мира» едва ли когда-нибудь выйдет за рамки культурных межрегиональных контактов.

«В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом, как во времена холодной войны. Подобное лишь навредит интересам страны, и все это понимают», — подчеркнул Хасан Унал.

В Кремле также не оставили без внимания скандальное фото Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Анкара периодически «пестует пантюркистские идеи», но если турки наносят Россию на свои карты, то должны красной звездой отмечать Алтай — родину современных жителей Малой Азии. Как отмечает Федеральное агентство новостей, неоосманские и пантюркистские инициативы — это часть «мягкой силы» Турции.