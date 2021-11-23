Леонков: новейший летающий авианосец ВВС США уязвим перед системами ПВО большинства стран

Москва, 23 ноября. Самолет ВВС США C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin не способен обходить системы противовоздушной обороны большинства стран мира, поэтому его легко уничтожить, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Народные Новости» специалист прокомментировал прошедшие в США испытания нового летающего авианосца. По его словам, всего один недостаток обнулил непобедимость нового самолета. Леонков подчеркнул, что не стоит делать на него большие ставки, потому что C-130А и его беспилотники крайне уязвимы перед системами ПВО, которые способны работать на дальних дистанциях.

«Не стоит забывать, что помимо ПВО никто не отменял действия авиации, которая первая встречает такого рода угрозу. С-130 не такой маневренный самолет, чтобы уйти от возмездия в случае провокаций», — рассказал он.

Эксперт отметил, что в США существует навязчивая идея создать беспилотник, который несет на себе другие дроны. В качестве носителя рассматривается не только самолет С-130, но и истребитель пятого поколения F-35.

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«В США уверены, что F-35 является невидимым для ПВО. Но комплекс ПВО увидит такую цель как беспилотник Gremlin и собьет его», — подытожил Леонков.

Ранее сообщалось, что ВМС США провели огневые испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты. Это было сделано в рамках программы создания нового типа боеприпасов для нескольких видов американских войск.