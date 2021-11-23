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Директор Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы после пожара

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 11:20
Общество
Директор Марины Хлебниковой рассказал о состоянии певицы после пожара
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 23 ноября. Состояние певицы Марины Хлебниковой, которая получила ожоги во время пожара в квартире, стабилизируется. Об этом заявил директор артистки Данила Прайс на своей странице в соцсети Instagram.

Прайс рассказал, что навещал Хлебникову. По его словам, медики наблюдают за ее состоянием и делают все возможное для ее скорейшего выздоровления.

«Вчера были у Марины, состояние стабилизируется», — написал он.

Пожар в квартире певицы произошел вечером 18 ноября. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Артистку госпитализировали с ожогами в НИИ имени Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ.

Ранее источник СМИ в медицинских кругах рассказал, что исполнительница получила сильный ожог век при пожаре, а в ее состоянии наблюдается положительная динамика. Певицу уже отключили от ИВЛ, но она по-прежнему остается в состоянии искусственной комы.

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