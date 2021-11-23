Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 13:27
13:23
Общество
Эдгард Запашный о QR-кодах и «странностях» COVID-19: Вопросов много, ответов не хватает
13:21
Общество
Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»
13:18
Политика
Депутат НС ДНР Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США
13:18
Происшествия
Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский отказался от сделки со следствием
13:17
Технологии
NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха
13:17
Происшествия
Брата Хабиба опознали как водителя наехавшего на полицейского авто в Махачкале
13:17
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
13:15
Политика
Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ
13:14
Спорт
Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
13:13
Политика
Депутат Гутенев назвал тщетными новые санкции США против «Северного потока — 2»
Все новости

Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
Шоу-бизнес
Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Актер Антон Богданов проводит день рождения в перелетах между Ростовом, Москвой и Челябинском. 23 ноября артисту исполнилось 37 лет. Его личный праздник совпал с премьерным туром по стране. Богданов презентует собственную режиссерскую работу — семейную комедию «Нормальный только я». На большой экран картина выйдет 2 декабря. Об этом в интервью ФАН рассказал талантливый именинник.

«Это комедия светлая, легкая, классная, в которой впервые играют дети с особенностями здоровья из Перми — это настоящие дети, это не артисты. И вообще, это довольно смешная история про столкновение двух миров, которые бьются за пионерский лагерь «Красный сокол», который мы с Константином Юрьевичем Хабенским хотим превратить в элитный коттеджный поселок. Из актеров еще есть Макс Виторган, там есть Ольга Лерман, там есть Сергей Кутергин, там есть Света Листова. Там много хороших взрослых артистов — например, Игорь Гаспарян. А дети – они, соответственно, как основные действующие лица. Потому что в лагерях-то отдыхают в основном дети»,  — поделился деталями молодой режиссер Богданов.

Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
Кадр из фильма «Нормальный только я» /

Собеседник ФАН подчеркнул, что премьерные показы комедии идут хорошо. Работу принимают тепло, и в залах много зрителей. Идея снять собственное кино пришла в голову Антону Богданову во время съемок с Константином Хабенским в фильме-катастрофе «Огонь». Задумкой Богданов поделился с Хабенским, который не только поддержал коллегу, но и согласился сыграть в комедии. Предстоящий новый год своей жизни актер Богданов планирует посвятить режиссуре. Он собирается снять еще два полнометражных фильма.

«Я уже снял два с половиной фильма. Первый сейчас выходит. Второй — тоже детский, такой семейный, школьный. Он выходит в апреле следующего года. А в декабре выходит новая часть любимых «Елок», где за мной числится одна из новелл. И плюс продюсирование всей части «Елок». Я генеральный продюсер новых «Елок»», — скромно перечислил свои заслуги Богданов.

Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
Кадр из фильма «Нормальный только я» /

В ходе разговора выяснилось, что вечером у именинника все-таки будет небольшая передышка от полетов. Пару часов Антон Богданов проведет в Москве за праздничным ужином с любимой женщиной.

Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
Из личного архива Антона Богданова /

Впервые об этом артисте заговорили в 2010 году как об Антохе из сериала «Реальные пацаны». Артист проявил талант, и его стали приглашать в другие успешные проекты. Так, в 2012 году Антон снялся в фильме Александра Баранова «Джентльмены, удачи!», где творческому парню досталась уже отчасти привычная роль веселого преступника по прозвищу Муха. С 2013 года стал сниматься во всех частях фильма «Елки». Играл Богданов в картинах «Т-34», «Огонь», «По законам военного времени» и сериале «Полярный».  

Ранее блогер Лена Миро встала на защиту актера Константина Хабенского, который вступил в должность нового худрука МХТ имени Чехова.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте
константин хабенский т-34 елки реальные пацаны антон богданов нормальный только я фильм нормальный только я сериал полярный
Комментировать