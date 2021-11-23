Актер Богданов в день рождения рассказал о своем режиссерском дебюте

Актер Антон Богданов проводит день рождения в перелетах между Ростовом, Москвой и Челябинском. 23 ноября артисту исполнилось 37 лет. Его личный праздник совпал с премьерным туром по стране. Богданов презентует собственную режиссерскую работу — семейную комедию «Нормальный только я». На большой экран картина выйдет 2 декабря. Об этом в интервью ФАН рассказал талантливый именинник.

«Это комедия светлая, легкая, классная, в которой впервые играют дети с особенностями здоровья из Перми — это настоящие дети, это не артисты. И вообще, это довольно смешная история про столкновение двух миров, которые бьются за пионерский лагерь «Красный сокол», который мы с Константином Юрьевичем Хабенским хотим превратить в элитный коттеджный поселок. Из актеров еще есть Макс Виторган, там есть Ольга Лерман, там есть Сергей Кутергин, там есть Света Листова. Там много хороших взрослых артистов — например, Игорь Гаспарян. А дети – они, соответственно, как основные действующие лица. Потому что в лагерях-то отдыхают в основном дети», — поделился деталями молодой режиссер Богданов.

Кадр из фильма «Нормальный только я» /

Собеседник ФАН подчеркнул, что премьерные показы комедии идут хорошо. Работу принимают тепло, и в залах много зрителей. Идея снять собственное кино пришла в голову Антону Богданову во время съемок с Константином Хабенским в фильме-катастрофе «Огонь». Задумкой Богданов поделился с Хабенским, который не только поддержал коллегу, но и согласился сыграть в комедии. Предстоящий новый год своей жизни актер Богданов планирует посвятить режиссуре. Он собирается снять еще два полнометражных фильма.

«Я уже снял два с половиной фильма. Первый сейчас выходит. Второй — тоже детский, такой семейный, школьный. Он выходит в апреле следующего года. А в декабре выходит новая часть любимых «Елок», где за мной числится одна из новелл. И плюс продюсирование всей части «Елок». Я генеральный продюсер новых «Елок»», — скромно перечислил свои заслуги Богданов.

Кадр из фильма «Нормальный только я» /

В ходе разговора выяснилось, что вечером у именинника все-таки будет небольшая передышка от полетов. Пару часов Антон Богданов проведет в Москве за праздничным ужином с любимой женщиной.

Из личного архива Антона Богданова /

Впервые об этом артисте заговорили в 2010 году как об Антохе из сериала «Реальные пацаны». Артист проявил талант, и его стали приглашать в другие успешные проекты. Так, в 2012 году Антон снялся в фильме Александра Баранова «Джентльмены, удачи!», где творческому парню досталась уже отчасти привычная роль веселого преступника по прозвищу Муха. С 2013 года стал сниматься во всех частях фильма «Елки». Играл Богданов в картинах «Т-34», «Огонь», «По законам военного времени» и сериале «Полярный».

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