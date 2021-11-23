Очевидный подвох: почему заявления Украины о «российской агрессии» не выдерживают критики

Словно по согласованному плану в последние недели ряд американских СМИ разразились публикациями, суть которых сводится к предупреждению мирового сообщества о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Основной посыл состоит в том, что РФ, мол, формирует на границе мощную ударную группировку, которая к концу текущего года (или в начале следующего — здесь мнения «экспертов» расходятся) начнет наступление по нескольким направлениям.

В Сети даже появились карты с планами «атаки», которые, впрочем, уже всплывали полгода назад, когда в Киеве произошла истерика по поводу плановых учебных мероприятий, проводимых Западным и Южным военными округами российской армии. Весной 2021 года ВСУ своими действиями на линии соприкосновения в Донбассе беспричинными обстрелами мирного населения довели ситуацию до такой степени, что в Киеве почуяли возможный ответ за устраиваемое ими мракобесие — и с перепугу стали доказывать всему миру, что российские военные учения есть не что иное, как подготовка к агрессии.

⚡РФ готовится напасть на Украину зимой 2022 года, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Атака будет включать артиллерийские и бронетанковые наступления с десантными ударами в Одессе и Мариуполеhttps://t.co/B4sBw55d75 — DW на русском (@dw_russian) November 21, 2021

Предупреждая необдуманные действия украинского руководства, Россия действительно «поиграла мускулами» на своей территории, заставляя Киев трезво оценить возможные последствия провокаций. Тогда на Банковой все поняли, прониклись осознанием неизбежности ответа за военные преступления и на некоторое время притихли. Однако, память оказалась коротка, а желание угодить своим заокеанским кураторам — слишком велико.

Цепная реакция

И вот президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, а сразу после этого Киев посещает министр обороны Штатов Ллойд Остин. Последний уверяет украинцев в поддержке со стороны Белого Дома и НАТО и даже передает партию вооружения. Войска, находящиеся на линии соприкосновения, получают приказ, разрешающий командирам подразделений самостоятельно принимать решение на «ответный огонь». И это при том, что действие «режима тишины» официально никто не отменял.

Этот подлог смыслов, не влекущий никаких наказаний для командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса, включает в конфликт артиллерию крупного калибра, имеющую большую разрушительную силу. И за «ответные» обстрелы населенных пунктов Донбасса командиры украинских подразделений получают не наказание, а поощрение.

Укрепившись в мысли о собственной непогрешимости, Киев вопреки достигнутым в Минске договоренностям применяет в Донбассе разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства TB-2 Bayraktar. Париж и Берлин, поручившиеся за прилежное поведение Украины, хранят молчание, не вмешиваясь в ситуацию, чем еще больше укрепляют ее руководство в ложном ощущении собственной правоты.

Наев об использовании турецких Bayraktar: патрулируют не только Донбасс, но и север Украины.https://t.co/Xzh2wgD1eY — VIZa???????? (@viza057) October 29, 2021

Далее мы видим, как в Черное море в сопровождении ракетного эсминца DDG-78 Porter входит американский штабной корабль LCC-20 Mount Whitney, назначение которого — управление боевыми действиями как на море, так и на суше, в том числе сухопутными войсками. Корабль 6-го оперативного флота ВМС США появляется в акватории в момент высшего напряжения всех информационных сил, пытающихся выставить Россию агрессором. Это даже не провокация, это прямая эскалация обстановки, подталкивающая Киев к более решительным действиям из-за спины США.

И тут Украина заявляет о желании перевести в Азовское море практически весь свой боевой флот — бронированные артиллерийские катера — и построить военно-морскую базу. Вооруженный конфликт в Керченском проливе, который вроде бы ясно дал понять украинским флотоводцам бессмысленность попыток приблизиться к стратегически важному для России Крымскому мосту, оказался быстро забыт.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин объясняет прямо:

«Риски провокаций Киева на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли».

Зачем Киеву это надо, понять сложно, если руководствоваться логикой и здравым смыслом. Если же учитывать интересы заокеанского Белого Дома, то такое поведение украинских властей вполне объяснимо — они самоубийственно отрабатывают полученные от кураторов установки.

Информационная война

И вот в США сразу несколько изданий заявляют о предполагаемой российской агрессии. В первые дни, вероятно, обитателей Банковой забыли предупредить о проводимой информационной атаке, из-за чего ряд украинских государственных деятелей с удивлением отрицали утверждения американских СМИ. Но их быстро поправили, и они заговорили иначе.

The New York Times полагает, что Москва «рассматривает вариант военных действий для получения контроля над большей частью Украины или для такой дестабилизации страны, в которой можно будет установить пророссийское правительство». Вроде бы ни к чему не обязывающее предположение. Однако другие издания уточняют ситуацию.

Military Times уверено, что операция против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. По словам журналистов, Россия уже разместила более 92 тысяч военнослужащих вокруг Украины и готовится к нападению. В CBS News считают, что «вторжение зависит от погоды» и начнется в ближайшие несколько недель, если, конечно, в конфликт не вмешается НАТО (альянс сильнее погоды?).

Начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов даже раскрыл тактику действий российских войск в момент «предстоящего вторжения», сообщив, что «против Украины» РФ сосредоточила не менее 40 батальонно-тактических групп, 330 самолетов, 240 вертолетов и весь Черноморский флот.

«Такая атака будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, морские атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь», — сказал Буданов.

Недавно назначенный на свой пост министр обороны Алексей Резников дипломатично поведал, что пока ему неизвестно, принял ли решение о нападении на Украину российский президент.

Реакция России

Что интересно, бессвязные и часто пугливые высказывания украинского военно-политического истеблишмента западная пресса подхватывает мгновенно, а вот слова представителей российской власти за пределы отечественных СМИ далеко не выходят. А там есть что послушать и о чем подумать.

Отвечая на вопрос о сообщениях в западных СМИ о якобы имеющей место подготовке операции против Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже в который раз довел до сведения западного сообщества, что «перемещение войск внутри территории Российской Федерации никому не угрожает и это не повод для беспокойства». Но, похоже, слышать его просто не хотят — ведь и для США, и для Украины история с «российской агрессией» во многом необходима, чтобы можно было скрывать собственные военные преступления.

Сегодня Донбасс вспоминает жертв авианалета украинской армии по зданию тогда еще областной администрации Луганска. В результате этого бесчеловечного преступления Киева погибло 8 мирных жителей, 28 человек получили ранения. pic.twitter.com/qPrJp4BZkv — Пушилин Денис (@pushilindenis) June 2, 2020

Ведь и российский МИД не просто так пошел на то, чтобы раскрыть содержание своей переписки с западными партнерами по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Когда она была опубликована, с Запада раздались рассерженные голоса о недопустимости таких шагов в дипломатической практике. Однако извините, господа. Недопустимо было полагать, что уклонение от ранее взятых на себя обязательств не станет достоянием гласности. А попытка скрыть истинное положение дел, переложив вину на других акторов, совершенно не красит «развитые и демократические» страны.

И совсем иначе оценивает происходящие события арабский мир, не понаслышке знакомый с убийственными последствиями внедрения «демократических ценностей» западного мира. Так, катарский телеканал Al Jazeera, анализируя указ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей, прямо заявляет, что этот шаг является ответом на военную активность США и их союзников в акватории Черного моря.

«Это самый серьезный шаг, сделанный Кремлем, чтобы выйти из тупика по Донбассу», — передает Al Jazeera.

Даже уличенный во вранье, Запад не может остановиться. Или, может быть, у них такая правда, которая никогда не соответствует действительности?