Политическая элита Эфиопии отправилась на фронт для защиты суверенитета и жителей страны

Аддис-Абеба, 23 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед намерен отправиться на фронт. Он примет личное участие в боевых действиях против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя».

За ним последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе. Глава правительства напомнил, что государство сумело сохранить национальное богатство и независимость только благодаря храбрости, а также самопожертвованию простых людей.

“ኢትዮጵያ” የሚለውን የነጻነት ስም የማስጠበቅ የታሪክ አደራ አለብን! pic.twitter.com/wfSMFsKFHM — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 22, 2021

«Свобода, которой наша страна наслаждалась тысячи лет, не подарок. Она была бы невозможна без крови тех, кто отдал жизни за спокойствие других. Наши великие предки, которым пришлось в боях зарабатывать суверенитет, различались по убеждениям и идеологии, у них были разные взгляды на права, справедливость и равенство. Но в минуты опасности они объединялись и сегодня мы вновь должны вместе встать на защиту Эфиопии. Лично.», — говорится в публикации премьера.

Решение Ахмеда отправиться на фронт связано с постепенным продвижением боевиков различных группировок к столице. Ранее сепаратисты захватили город Милле, находящийся на крупной трассе, соединяющей порт Джибути и Аддис-Абебу.

«Мы хотим, чтобы Эфиопия жила и развивалась, чтобы наши дети не подвергались опасности. Боремся за то, чтобы все жили в мире и согласии. Сегодня нам нужно открыть новую главу в истории страны. Мы преодолеем эти невзгоды и победим. Я хотел бы напомнить всем жителям, что это целенаправленная кампания. В духе панафриканизма я призываю всех встать на нашу сторону во имя достоинства и суверенитета чернокожих. В конце концов, это борьба всех эфиопов», — продолжил Абий Ахмед.

По мнению политика, даже несмотря на поддержку радикалов со стороны США и их союзников в различных международных организациях, вооруженные силы страны сумеют нивелировать опасность и одержать победу.

«Невозможно представить наше поражение. Пришло время пожертвовать всем. Посмотрим правде в глаза — многие из нас не вернутся назад, но они внесут огромный вклад в укрепление суверенитета государства. Да благословит Бог Эфиопию и ее нацию! Мы обязательно победим!» — заключил глава правительства.

В настоящее время Абий Ахмед и высшее командование министерства обороны страны отправилось на линию фронта. Личный пример главы вдохновил некоторых высокопоставленных политиков также принять участие в боях.

Так, член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе также заявил, что намерен бороться за единство Эфиопии и благополучие граждан.

Ранее командующий американской оперативной группой на Африканском Роге генерал-майор Уильям Зана заявил, что Соединенные Штаты готовы осуществить военное вторжение в Эфиопию, чтобы уладить кризис на территории страны. Вашингтон не устраивает «дискомфорт», возникший на фоне обострения ситуации в республике.

Вмешательство США, по его словам, не позволит кризису усугубить обстановку в Сомали и Южном Судане. Таким образом Белый дом в очередной раз продемонстрировал, что не усвоил урок с провалом в Афганистане.