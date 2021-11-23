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Политическая элита Эфиопии отправилась на фронт для защиты суверенитета и жителей страны

Весь мир
Политическая элита Эфиопии отправилась на фронт для защиты суверенитета и жителей страны
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 23 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед намерен отправиться на фронт. Он примет личное участие в боевых действиях против сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя».

За ним последовал член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе. Глава правительства напомнил, что государство сумело сохранить национальное богатство и независимость только благодаря храбрости, а также самопожертвованию простых людей.

«Свобода, которой наша страна наслаждалась тысячи лет, не подарок. Она была бы невозможна без крови тех, кто отдал жизни за спокойствие других. Наши великие предки, которым пришлось в боях зарабатывать суверенитет, различались по убеждениям и идеологии, у них были разные взгляды на права, справедливость и равенство. Но в минуты опасности они объединялись и сегодня мы вновь должны вместе встать на защиту Эфиопии. Лично.», — говорится в публикации премьера.

Решение Ахмеда отправиться на фронт связано с постепенным продвижением боевиков различных группировок к столице. Ранее сепаратисты захватили город Милле, находящийся на крупной трассе, соединяющей порт Джибути и Аддис-Абебу.

«Мы хотим, чтобы Эфиопия жила и развивалась, чтобы наши дети не подвергались опасности. Боремся за то, чтобы все жили в мире и согласии. Сегодня нам нужно открыть новую главу в истории страны. Мы преодолеем эти невзгоды и победим. Я хотел бы напомнить всем жителям, что это целенаправленная кампания. В духе панафриканизма я призываю всех встать на нашу сторону во имя достоинства и суверенитета чернокожих. В конце концов, это борьба всех эфиопов», — продолжил Абий Ахмед.

По мнению политика, даже несмотря на поддержку радикалов со стороны США и их союзников в различных международных организациях, вооруженные силы страны сумеют нивелировать опасность и одержать победу.

Политическая элита Эфиопии отправилась на фронт для защиты суверенитета и жителей страны

«Невозможно представить наше поражение. Пришло время пожертвовать всем. Посмотрим правде в глаза — многие из нас не вернутся назад, но они внесут огромный вклад в укрепление суверенитета государства. Да благословит Бог Эфиопию и ее нацию! Мы обязательно победим!» — заключил глава правительства.

В настоящее время Абий Ахмед и высшее командование министерства обороны страны отправилось на линию фронта. Личный пример главы вдохновил некоторых высокопоставленных политиков также принять участие в боях.

Так, член Палаты народных представителей (HoPR) и партии «Национальное движение Амхара» (NaMA) Кристиан Таделе также заявил, что намерен бороться за единство Эфиопии и благополучие граждан.

Ранее командующий американской оперативной группой на Африканском Роге генерал-майор Уильям Зана заявил, что Соединенные Штаты готовы осуществить военное вторжение в Эфиопию, чтобы уладить кризис на территории страны. Вашингтон не устраивает «дискомфорт», возникший на фоне обострения ситуации в республике.

Вмешательство США, по его словам, не позволит кризису усугубить обстановку в Сомали и Южном Судане. Таким образом Белый дом в очередной раз продемонстрировал, что не усвоил урок с провалом в Афганистане.

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