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Врач Добрецова назвала кухню и ванную комнату самими опасными для здоровья местами в доме

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 11:15
Общество
Врач Добрецова назвала кухню и ванную комнату самими опасными для здоровья местами в доме
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 23 ноября. Собственное жилье может быть небезопасным для владельца, а некоторые места и вещи в квартире способны нанести тяжелый вред здоровью.

Одним из самых грязных мест в доме является кухня, где члены семьи проводят долгое время. Об этом рассказала врач общей практики Ангелина Добрецова.

Преимущественно вся грязь и грибковые бактерии окружают раковину и поверхности вокруг нее. Еще одним объектом, который может быть источником опасных заболеваний, медик назвала губку для мытья посуды, пишет «Вечерняя Москва».

Врач Добрецова назвала кухню и ванную комнату самими опасными для здоровья местами в доме
pixabay.com /

«Она контактирует с моющими средствами, и у многих складывается впечатление, что губка должна априори быть чистой. Но все забывают, что этот предмет изготовлен из синтетического поролонового материала, у которого пористая структура и хорошая впитываемость влаги. А влажная среда и остатки пищи после мытья посуды — это идеальное сочетание для размножения бактерий», — объяснила специалист.

Потенциально опасной локацией в доме также является ванная комната. По словам Добрецовой, плесень опасна тем, что может попасть в организм разными путями — слизистая, глаза, дыхательные пути, кожа.

Врач Добрецова назвала кухню и ванную комнату самими опасными для здоровья местами в доме
wikipedia.org / DO'Nei/CC BY-SA 3.0

«Самое грязное место, которое больше всего впитывает бактерий, — это не унитаз, а шторка для душа. Ободок унитаза больше протирают, чем поверхность шторки, поэтому на ней больше бактерий», — предупредила она.

Чтобы уберечь себя от заболеваний, которые можно подхватить в собственной ванной комнате, эксперт порекомендовала регулярно проветривать ее. А шторку лучше всего подбирать из водоотталкивающего материала, который следует раз в месяц стирать и дезинфицировать.

Использование некачественных моющих средств и другие ошибки при мытье посуды могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом ранее рассказали пользователи китайского портала WeChat.

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здоровье квартира вещи
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