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Госдума осудила агрессивные действия властей США против российских соотечественников

Политика
Госдума осудила агрессивные действия властей США против российских соотечественников
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 ноября. Госдума планирует потребовать прекратить притеснения российских соотечественников в США. Об этом свидетельствует проект соответствующего заявления палаты.

В думской электронной базе появился документ, в котором российская сторона раскритиковала США за притеснения соотечественников.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки», — говорится в проекте заявления.

Палата намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США, а также соблюдения их прав.

Комитет палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками внес этот проект заявления.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее сообщил, что Госдума рассмотрит запрет на показ фильмов и сериалов со сценами однополых отношений. Речь идет о праве россиян просить регулятор не допускать эстетически неприятный контент, пояснил политик.

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