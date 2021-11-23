Госдума осудила агрессивные действия властей США против российских соотечественников

Москва, 23 ноября. Госдума планирует потребовать прекратить притеснения российских соотечественников в США. Об этом свидетельствует проект соответствующего заявления палаты.

В думской электронной базе появился документ, в котором российская сторона раскритиковала США за притеснения соотечественников.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки», — говорится в проекте заявления.

Палата намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США, а также соблюдения их прав.

Комитет палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками внес этот проект заявления.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее сообщил, что Госдума рассмотрит запрет на показ фильмов и сериалов со сценами однополых отношений. Речь идет о праве россиян просить регулятор не допускать эстетически неприятный контент, пояснил политик.