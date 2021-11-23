Приморским староверам предоставят сельскохозяйственные гранты

Владивосток, 23 ноября. Добровольно переселившиеся в Приморский край староверы смогут получить от местных властей средства для осуществления сельскохозяйственной деятельности, пишет KONKURENT.RU.

Порядок предоставления грантов в рамках программы «Соотечественник» из бюджета региона был утвержден первым вице-губернатором Верой Щербиной. Деньги будут переводить россиянам-староверам, которые займутся восстановлением выбывших сельскохозяйственных угодий.

Согласно условиям гранта, старообрядцы регистрируют крестьянское или фермерское хозяйство, оформляются в качестве индивидуальных предпринимателей и выбирают основой вид деятельности — производство, либо переработка с/х товаров.

Министерство сельского хозяйства подсчитало, что для проведения необходимых работ с переоборудованием на 600 гектаров понадобится порядка 138,7 млн рублей. Документ ограничивает денежные средства в гранте на уровне 95% компенсации затрат, однако не более 50 млн рублей.

«Учитывая тот факт, что проведение изыскательских работ, приобретение необходимой сельскохозяйственной техники и проведение работ по вводу в оборот неиспользуемых земель занимает не один год, срок использования гранта установлен – не более 36 месяцев со дня его получения, и результатом предоставления гранта будет являться вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в течение не менее трех лет со дня получения гранта», – указывалось ранее в пояснительной записке к проекту.

Приморский губернатор Олег Кожемяко ранее сообщал, что будет оказывать поддержку в получении жилья переехавшим из Бразилии староверам.