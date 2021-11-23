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NetEasе: в России озвучили неудобную для Запада информацию о причинах гибели «Курска»

Армия
NetEasе: в России озвучили неудобную для Запада информацию о причинах гибели «Курска»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 23 ноября. Китайские военные аналитики пытаются разобраться, почему именно сейчас отставной российский адмирал Вячеслав Попов решил озвучить версию о том, что подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с субмариной НАТО.

В публикации издания NetEasе говорится, что в истории с российской подводной лодкой «Курск», которая затонула летом 2000 года во время учений в Баренцевом море, до сих пор много загадочных эпизодов. Известно, что в момент трагедии рядом с подлодкой находились несколько субмарин НАТО, передает «ПолитРоссия».

«Согласно официальной версии, причиной катастрофы стала детонация одной из торпед корабля», — говорится в статье.

При этом несколько дней назад экс-командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что иностранная субмарина протаранила «Курск». Примечательно, что эта версия получила широкое распространение в первые дни после катастрофы, однако спустя время о ней стали вспоминать все реже.

NetEasе: в России озвучили неудобную для Запада информацию о причинах гибели «Курска»
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Прошло больше 20 лет с момента гибели атомной подводной лодки "Курск", почему об этой трагедии вновь заговорили именно сейчас?» — задаются вопросом эксперты.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что столь неудобную для Запада информацию снова озвучили в тот момент, когда отношения между Россией и странами НАТО находятся на критически низком уровне. По их мнению, едва ли это является случайностью.

Ранее минобороны США заявило, что не может прокомментировать изложенную адмиралом Поповым версию причин трагедии. При этом в Кремле отметили, что по факту случившегося проводилось следствие, которое уже давно пришло к окончательному выводу, передает RT.

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курск трагедия подлодка
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