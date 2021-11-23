В учебном театре ГИТИСа началась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным

Москва, 23 ноября. Родные и коллеги пришли почтить память актера Валерия Гаркалина в Москве. Траурная церемония проходит в здании учебного театра ГИТИСа.

Гаркалин ушел из жизни 20 ноября в возрасте 67 лет. Учебный театр ГИТИСа организовал панихиду по артисту, которая началась в 11:00 и продлится до 13:00 по московскому времени. Похороны и отпевание Гаркалина состоятся на Миусском кладбище в 15:00.

Траурное мероприятие проходит в открытом формате. Не только коллеги, но и поклонники смогут проститься со знаменитым актером.

Народный артист скончался в результате длительной борьбы с осложнениями на фоне COVID-19. Актер прославился благодаря работам в кино и театре. Его фильмография насчитывает 91 проект, среди которых знаменитые роли в картинах «Бедная Саша» и «Ширли-мырли».

Ранее Татьяна Васильева поделилась переживаниями в связи со смертью Гаркалина. Артистка призналась, что коллега по сцене не раз умирал у нее на руках.