Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 11:57
11:56
Весь мир
Очевидный подвох: почему заявления Украины о «российской агрессии» не выдерживают критики
11:55
Общество
Российские театры покажут закулисье во время прямых эфиров в TikTok
11:54
Экономика
«Молдовагаз» рассчитывает на поддержку Кишинева при оплате поставок «Газпрома»
11:53
Экономика
Российские автомобилисты отдали предпочтение бренду Toyota
11:52
Общество
Академик РАН Зверев объяснил процесс создания «долгосрочной» вакцины от COVID-19
11:51
Происшествия
Подозреваемого в незаконной охоте депутата Рашкина обвинили во взяточничестве
11:47
Общество
В России за сутки выявили менее 34 тысяч новых случаев COVID-19
11:46
Весь мир
Депутаты парламента Иордании начали обсуждение поправок в конституцию
11:43
Происшествия
Старшеклассник попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Петербурге
11:40
Происшествия
Скелет человека 20-летней давности нашли в подвале многоэтажки в Новосибирске
Все новости

Дубль защитника Гаврикова помог «Коламбусу» победить «Баффало»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 10:45
Спорт
Дубль защитника Гаврикова помог «Коламбусу» победить «Баффало»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Баффало, 23 ноября. Клуб «Баффало Сэйбрз» принимал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» и завершилась победой подопечных Брэда Ларсена со счетом 7:4.

В составе победителей по дублю оформили российский защитник Владислав Гавриков и нападающий Джек Рослович. Кроме того, забитыми шайбами отметились Оливер Бьеркстранд, Макс Доми и Шон Курали.

Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд. До этого команда крупно проиграла «Калгари Флэймз» (0:5) и не спаслась от «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:5), передает RT.

Ранее российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин сделал первую результативную передачу в лучшей хоккейной лиге и помог своему клубу одержать победу над «Виннипег Джетс».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дубль защитника Гаврикова помог «Коламбусу» победить «Баффало»
хоккей нхл гавриков Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс
Комментировать