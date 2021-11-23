Дубль защитника Гаврикова помог «Коламбусу» победить «Баффало»

Баффало, 23 ноября. Клуб «Баффало Сэйбрз» принимал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» и завершилась победой подопечных Брэда Ларсена со счетом 7:4.

В составе победителей по дублю оформили российский защитник Владислав Гавриков и нападающий Джек Рослович. Кроме того, забитыми шайбами отметились Оливер Бьеркстранд, Макс Доми и Шон Курали.

Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд. До этого команда крупно проиграла «Калгари Флэймз» (0:5) и не спаслась от «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:5), передает RT.

Ранее российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин сделал первую результативную передачу в лучшей хоккейной лиге и помог своему клубу одержать победу над «Виннипег Джетс».