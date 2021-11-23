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В угоду ЕС и США Литва отдала России выгодный торговый маршрут

Экономика
В угоду ЕС и США Литва отдала России выгодный торговый маршрут
pixabay.com

Вильнюс, 23 ноября. Надеясь добиться расположения США и ЕС, Литва испортила отношения с Россией, ранее обеспечивающей львиную долю грузопотока через ее порты и железную дорогу.

Литва, так же как Латвия и Эстония, из-за русофобии лишила себя прибыли от транзита грузов в европейские страны. Грузопоток постоянно уменьшается, страны теряют доход. К примеру, только за 6 месяцев 2021 года транзит через литовские порты уменьшился на 9,9% по сравнению с прошлым годом. На 9,6% уменьшился грузопоток через литовскую железную дорогу.

У Литвы был шанс не только сохранить свой транзит и прибыль от него, но и вывести их на новый уровень благодаря участию в проекте «Новый шелковый путь». Идеология оказалась важнее здравого смысла для Литвы, которая ничего этим не добилась. В Калининградской области под Черняховском был построен терминально–логистический центр, куда поступают китайские товары, которые затем переправляются в Польшу и дальше — в другие европейские страны.

В угоду ЕС и США Литва отдала России выгодный торговый маршрут
Федеральное агентство новостей /

Терминал рассчитан на обслуживание 450 тысяч контейнеров в год. Россия, Польша и Китай будут получать прибыль от выгодного сотрудничества. Литва эту возможность упустила и обрекла себя на нищенское существование и выпрашивание дотаций у ЕС.

«Китай собирается организовать такой же способ доставки железнодорожным транспортом и морем до США. И если Литва как транзитер отказывается от своего участия, то теряет очень много», — отметил Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптимальная логистика».

Несмотря на финансовые потери, Литва в угоду США и ЕС лишилась еще и грузопотока из Белоруссии. По оценке руководителя LTG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, компания может потерять за год 60 млн евро, если Клайпедский порт больше не будет использоваться для перевозки белорусских удобрений.

Литва несет колоссальные убытки. Руководство страны утратило способность здраво оценивать ситуацию. Лояльное отношение США и ЕС, а также жалкие дотации Евросоюза — слишком высокая цена за утрату экономической самостоятельности государства.

Напомним, что ранее депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский упрекнул Литву в том, что она закупает электроэнергию у России и Белоруссии, хотя сама призывала Киев не делать этого.

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Все новости / Экономика / В угоду ЕС и США Литва отдала России выгодный торговый маршрут
россия польша китай транзит литва
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