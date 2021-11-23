NI: ракеты «Циркон» утвердили победу России над США в гиперзвуковой гонке вооружений

Вашингтон, 23 ноября. Новейшие противокорабельные ракеты «Циркон» позволили России одержать уверенную победу над США в гиперзвуковой гонке, считают аналитики из Соединенных Штатов.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что один важный фактор позволил РФ одержать верх над США в сфере создания гиперзвуковых технологий. Теперь у ВМС Соединенных Штатов и кораблей других стран НАТО появилась серьезная проблема. Это связано с тем, что Россия провела уже несколько успешных испытаний новейших гиперзвуковых ракет. В ходе последнего тестового запуска боеприпас подтвердил соответствие всем заявленным характеристикам.

Отмечается, что в текущем году Минобороны РФ планирует провести еще пять пробных пусков. После этого гиперзвуковые ракеты «Циркон» должны поступить на вооружение ВМФ. По словам специалистов, новая российская разработка может поражать цели на расстоянии до тысячи километров. В ближайшем будущем в России будет создана наземная версия «Циркона», которая, по мнению экспертов, еще больше утвердит победу страны в гонке гиперзвукового оружия.

Global Look Press / MOD Russia

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в 2024 году возобновит летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракет «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Российский лидер Владимир Путин не так давно заявил, что боеприпас одинаково точно поражает как наземные, так и морские цели, передает телеканал «360».