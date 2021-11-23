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«Этот день в истории». Что произошло 23 ноября, праздники, факты, люди

Видео

Чтобы не забывать об интересных праздниках и помнить о важных событиях, каждый день смотрите передачу «Этот день в истории».

Сегодня самое время достать запылившиеся кисточки и отправиться на пленэр. Ведь во всем мире отмечают день акварели. Этот материал любят не только школьники и студенты художественных училищ, но и прославленные художники. Например, ее использовал известный живописец Карл Брюллов.

Событие, произошедшее 23 ноября, с теплотой и любовью вспоминают геймеры по всему миру. В этот день вышла легендарная игра «World of Warcraft». На пике популярности в нее «рубились» более 12 миллионов пользователей. А по мотивам стратегии в 2016 году даже вышел голливудский боевик.

О том, какая страшная болезнь вынудила Екатерину II создать новое ведомство, и к чему это привело, вы узнаете в выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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