Политолог Баширов сравнил санкции США против «СП-2» с брошенной Украине костью

Москва, 23 ноября. Российский политолог Марат Баширов раскритиковал планы США по введению санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил Баширов, после заявлений Госдепа США о возможных ограничениях «немцы вздрогнули и помчались покупать дрова и шубы».

«И зря. Внутриполитические танцы в США имеют причудливый характер», — иронично написал политолог в Telegram-канале.

По словам эксперта, таким образом Вашингтон издевательски бросил кость Киеву, чтобы Украина не мешала «дядям договариваться».

Ранее политолог Владимир Корнилов отметил, что Украина прикладывает максимальные усилия, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». И было бы наивно и странно ожидать от киевских властей других действий, считает эксперт.