Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 13:27
13:23
Общество
Эдгард Запашный о QR-кодах и «странностях» COVID-19: Вопросов много, ответов не хватает
13:21
Общество
Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»
13:18
Политика
Депутат НС ДНР Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США
13:18
Происшествия
Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский отказался от сделки со следствием
13:17
Технологии
NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха
13:17
Происшествия
Брата Хабиба опознали как водителя наехавшего на полицейского авто в Махачкале
13:17
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
13:15
Политика
Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ
13:14
Спорт
Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
13:13
Политика
Депутат Гутенев назвал тщетными новые санкции США против «Северного потока — 2»
Все новости

Анджелина Джоли в платье-свитере и ее дочь пришли на неформальную вечеринку
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли в платье-свитере и ее дочь пришли на неформальную вечеринку
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 23 ноября. Имидж-стилист издания Алсу Арно в беседе с журналистами издания заявила, что Анджелина Джоли сумела найти баланс между своей голливудской звездностью и природной скромностью, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса пришла на премьерный показ документального фильма вместе с 15-летней дочерью Шайло. Обе выглядели непринужденно и чувствовали себя комфортно в повседневных нарядах.

Очевидно, что Джоли не захотела выделяться среди других гостей мероприятия. Она оделась просто, выдержанно, но при этом элегантно и соответствуя своему возрасту и статусности.

Дочка Анджелины Джоли Шайло, которая долгое время не могла определиться со своим гендером, выбрала для выхода на красную ковровую дорожку рваные, потертые джинсы и черный свитер с круглыми дырками на рукаве.

«Такой сдержанно-элегантный наряд, скорее всего, наша героиня выбрала отнюдь неспроста. Создается ощущение, что Анджелина хотела перенести акцент с себя на своих детей. В частности, на дочь», — пояснила имидж-стилист.

Стоит отметить, что мероприятие было неформальным, о чем говорят наряды не только Джоли с дочерью, но и других гостей.

К слову, на актрисе не было драгоценностей. Алсу пояснила, что согласно дресс-коду бриллианты принято носить после пяти часов вечера. Ведь известно, что они раскрываются только при искусственном освещении, а значит, вспышки фотокамер смогли бы это запечатлеть.

«Анджелина учла все нюансы, и еще раз повторюсь, она умело сняла с себя акцент, слившись в одном стиле с детьми», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, как тюменская организация начала сотрудничать с Анджелиной Джоли.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли в платье-свитере и ее дочь пришли на неформальную вечеринку
анджелина джоли одежда Шайло Питт неформальная вечеринка
Комментировать