Анджелина Джоли в платье-свитере и ее дочь пришли на неформальную вечеринку

Лос-Анджелес, 23 ноября. Имидж-стилист издания Алсу Арно в беседе с журналистами издания заявила, что Анджелина Джоли сумела найти баланс между своей голливудской звездностью и природной скромностью, пишет Teleprogramma.pro. Актриса пришла на премьерный показ документального фильма вместе с 15-летней дочерью Шайло. Обе выглядели непринужденно и чувствовали себя комфортно в повседневных нарядах.

Очевидно, что Джоли не захотела выделяться среди других гостей мероприятия. Она оделась просто, выдержанно, но при этом элегантно и соответствуя своему возрасту и статусности.

Дочка Анджелины Джоли Шайло, которая долгое время не могла определиться со своим гендером, выбрала для выхода на красную ковровую дорожку рваные, потертые джинсы и черный свитер с круглыми дырками на рукаве.

«Такой сдержанно-элегантный наряд, скорее всего, наша героиня выбрала отнюдь неспроста. Создается ощущение, что Анджелина хотела перенести акцент с себя на своих детей. В частности, на дочь», — пояснила имидж-стилист.

Стоит отметить, что мероприятие было неформальным, о чем говорят наряды не только Джоли с дочерью, но и других гостей.

К слову, на актрисе не было драгоценностей. Алсу пояснила, что согласно дресс-коду бриллианты принято носить после пяти часов вечера. Ведь известно, что они раскрываются только при искусственном освещении, а значит, вспышки фотокамер смогли бы это запечатлеть.

«Анджелина учла все нюансы, и еще раз повторюсь, она умело сняла с себя акцент, слившись в одном стиле с детьми», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, как тюменская организация начала сотрудничать с Анджелиной Джоли.