Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 11:56
11:55
Общество
Российские театры покажут закулисье во время прямых эфиров в TikTok
11:54
Экономика
«Молдовагаз» рассчитывает на поддержку Кишинева при оплате поставок «Газпрома»
11:53
Экономика
Российские автомобилисты отдали предпочтение бренду Toyota
11:52
Общество
Академик РАН Зверев объяснил процесс создания «долгосрочной» вакцины от COVID-19
11:51
Происшествия
Подозреваемого в незаконной охоте депутата Рашкина обвинили во взяточничестве
11:47
Общество
В России за сутки выявили менее 34 тысяч новых случаев COVID-19
11:46
Весь мир
Депутаты парламента Иордании начали обсуждение поправок в конституцию
11:43
Происшествия
Старшеклассник попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Петербурге
11:40
Происшествия
Скелет человека 20-летней давности нашли в подвале многоэтажки в Новосибирске
11:39
Общество
Диетолог Жиляев посоветовал офисным работникам включить в рацион морскую рыбу
Все новости

Захарова предложила Союзному государству обзавестись аккаунтами в социальных сетях

Политика
Захарова предложила Союзному государству обзавестись аккаунтами в социальных сетях
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 23 ноября. Союзное государство должно быть представлено на цифровых платформах, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, нужно доносить до аудитории необходимую информацию максимально оперативно. Социальные сети подойдут для этого как нельзя лучше.

«Оно (Союзное государство. — Прим. ФАН) должно быть представлено на современных платформах. Имеется в виду, социальные сети, мессенджеры», — сказала она.

Вместе с тем дипломат добавила, что с помощью соответствующих средств можно объяснить пользователям Сети, почему и для чего создали интеграционное объединение, и какую пользу оно принесет для граждан.

Ранее госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о создании символики Союзного государства. Она будет использоваться для официальных протоколов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова предложила Союзному государству обзавестись аккаунтами в социальных сетях
россия захарова соцсети
Комментировать