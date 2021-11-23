Захарова предложила Союзному государству обзавестись аккаунтами в социальных сетях

Москва, 23 ноября. Союзное государство должно быть представлено на цифровых платформах, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, нужно доносить до аудитории необходимую информацию максимально оперативно. Социальные сети подойдут для этого как нельзя лучше.

«Оно (Союзное государство. — Прим. ФАН) должно быть представлено на современных платформах. Имеется в виду, социальные сети, мессенджеры», — сказала она.

Вместе с тем дипломат добавила, что с помощью соответствующих средств можно объяснить пользователям Сети, почему и для чего создали интеграционное объединение, и какую пользу оно принесет для граждан.

Ранее госсекретарь объединения России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о создании символики Союзного государства. Она будет использоваться для официальных протоколов.