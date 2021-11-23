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МЭР рассчитывает на рост оборота технологических стартапов за счет господдержки

Экономика
МЭР рассчитывает на рост оборота технологических стартапов за счет господдержки
pexels.com

Москва, 23 ноября. Общий годовой оборот стартапов в технологической и цифровой сферах, поддерживаемых в рамках программы «Взлет — от стартапа до IPO», должен вырасти к 2024 году до 200 млрд рублей, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Владислав Федулов.

По его словам, в рамках стратегической инициативы поддержку получат около 8 тысяч стартапов. Государство будет помогать проектам в три этапа, уточнил чиновник. На первом будет производиться подготовка и формирование стартапов при помощи ключевых российских институтов. На следующем этапе предусматривается развития зрелых стартапов при помощи льготного кредитования с процентной ставкой в переделах ключевой и программы «доращивания» технологических предпринимателей, предполагающей выдачу грантов.

В рамках третьего этапа Минэкономразвития будет помогать компаниям поддерживать стабильность работы и способствовать в проведении первичного публичного размещения (IPO) на бирже. Для этого министерство совместно с Фондом содействия инновациям разработало комплекс мероприятий для всесторонней поддержки IPO.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало о стартапах, представленных на форуме «Дни пермского бизнеса 2021». В рамках мероприятия было представлено множество проектов, разработчиками которых выступили дети.

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