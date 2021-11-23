Вступившийся за экс-ректора СПбГИКиТ Сокуров прокомментировал свое обращение в Минкультуры

Санкт-Петербург, 23 ноября. Режиссер Александр Сокуров поделился итогами встречи с новым ректором СПбГИКиТ и высказался об официальном письме в Минкультуры России в защиту уволенного Александра Евменова.

Евменов покинул пост ректора СПбГИКиТ после нескольких лет работы. Сокуров вступился за бывшего руководителя института, для чего направил обращение в Минкультуры России.

Режиссер прокомментировал свое письмо в ведомство в беседе с телеканалом «78». Сокуров сообщил, что уже пообщался с новым ректором вуза — продюсером и сценаристом Наталией Гориной.

«Она профессиональный человек, много работала в кино, надеюсь, что у института будет развитие», — отметил режиссер.

Сокуров также сообщил, что после беседы у него не осталось вопросов к ситуации вокруг увольнения Евменова.

Режиссер вступился за бывшего ректора СПбГИКиТ в официальном письме 20 ноября. Постановщик указал, что Евменов, по его мнению, должен остаться на еще один срок.