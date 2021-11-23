Премьер Бельгии Де Кроо ушел на самоизоляцию после встречи с коллегой из Франции Кастексом

Брюссель, 23 ноября. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию после французско-бельгийского заседания по безопасности. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

По данным источника, Де Кроо принимал французского премьера Жана Кастекса, у которого обнаружили в начале недели положительный результат тест на коронавирус.

Бельгийский председатель правительства в связи с этим приостановил свою деятельность и планирует самоизолироваться до тех пор, пока не получит результаты теста, который будет сдавать в среду, отметил телеканал.

«Александр де Кроо принимал французского премьера в рамках совместного французско-бельгийского заседания по безопасности», — указывает телеканал.

Стоит отметить, что также самоизолируются главы внешнеполитического ведомства, министерства внутренних дел, минобороны и юстиции Бельгии. Все они принимали участие в контактах с делегацией из Франции.

Ранее сообщалось, что приближение холодов и низкие показатели вакцинации в некоторых европейских городах стали причиной очередной волны COVID-19 на Западе. Таким мнением поделился директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.