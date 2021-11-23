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Россия впервые примет участие в совместных военно-морских учениях со странами АСЕАН

Армия
Россия впервые примет участие в совместных военно-морских учениях со странами АСЕАН
Пресс-служба Балтийского флота

Джакарта, 23 ноября. Военно-морской флот России впервые примет участие в совместных учениях со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с 1 по 3 декабря текущего года. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.

По его словам, маневры пройдут в территориальных водах Индонезии неподалеку от Северной Суматры. Об этом постпред заявил в беседе с ТАСС.

«С российской стороны в них примет участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"», — уточнил Иванов.

Он также добавил, что целью совместных маневров является отработка «взаимодействия между ВМФ РФ и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства». При этом постпред уточнил, что учения пройдут в виртуальной и в морской фазах. Старт маневрам даст глава минобороны Индонезии Прабово Субианто.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал АСЕАН консолидировать усилия вокруг Индо-Тихоокеанского региона. Кроме этого, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стратегическом партнерстве между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, передает RT.

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