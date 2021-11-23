Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari

Маранелло, 23 ноября. Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari разработала модель в честь гонки «24 часа Дайтоны», прошедшей 6 февраля 1967 года.

Новая разработка концерна носит название Daytona SP3. Спорткар связан с гоночным мероприятием, когда все призовые места были получены машинами Ferrari, среди которых оказались 412 P, 330 P4 и 30 P3/4. Новинка отличается кузовом в стиле тарга, оборудованным жестким верхом. Машина совмещает дизайн самых последних Ferrari с классикой прошлого века.

Одной из особенностей салона является то, что в нем жестко фиксируются кресла, в результате чего возможностью регулировки обладает не только руль, но также педальный блок. Помимо этого, в автомобиле присутствуют многофункциональное рулевое колесо и цифровая «приборка». Интерьер выполнен из кожи и углепластика.

ferrari.com / Ferrari

Модель получила карбоновое шасси с двигателем на 6,5 литра, который также устанавливается на Ferrari 812 Competizione. Однако Daytona SP3 оборудуется модифицированной версией силового агрегата с мощностью 840 л.с. Мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. Спорткар выйдет в количестве 599 штук, стоимость которых будет начинаться от 2 млн евро (около 165 млн рублей по текущему курсу).

Ferrari в середине текущего месяца рассекретила спортивное транспортное средство, которое создавалось в рамках программы Special Projects. Суперкар был собран в единственном экземпляре.