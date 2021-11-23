Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити

Вашингтон, 23 ноября. Творчество писателя-фантаста Стивена Кинга сильно повлияло на создание атмосферы в Раккун-Сити. Об этом рассказал режиссер перезапуска франшизы «Обитель зла» Йоханнес Робертс.

По словам кинорежиссера, он является большим фанатом Кинга и поклонником игры Resident Evil — 2, которая пропитана мрачной атмосферой. Он рассказал, что для прототипа Раккун-Сити был выбран старый шахтерский городок Сотбери, который находится в четырех часах езды от Торонто. Робертс отметил, что его энергетика точно совпадала с произведениями Кинга, которую он сильно полюбил.

«Я относился к оригиналу с не меньшим уважением, чем если бы я экранизировал книгу того же Кинга. Сюжет, персонажи, хитросплетения этого мира — для меня было очень важно передать правильную атмосферу», — заявил режиссер на пресс-конференции в честь выхода «Обители зла: Раккун-Сити».

В России премьера хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити» состоится на неделю раньше запланированного срока. Так компания Sony Pictures перенесла выход нового фильма в кинотеатрах со 2 декабря на 25 ноября.