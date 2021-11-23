Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России

Киев, 23 ноября. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко уверен, что власти страны хотят посильнее запугать собственный народ.

Как отметил нардеп, своими заявлениями и запугиваниями о неком «вторжении» России Киев хочет скрыть реальные проблемы. По мнению Бойко, еще несколько лет назад чиновники заявляли об «угрозе» со стороны РФ и точно так же пугали народ, требуя принятия различных законов. При этом все остальные проблемы прятались.

«И при чем здесь тарифы, газ — это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей», — высказался Бойко в эфире телеканала «Украина-24».

Ранее адвокат Татьяна Монтян заявила, что Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. По ее словам, Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича, так как олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.