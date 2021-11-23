Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 10:30
10:30
Происшествия
Жертвами крушения парома с детьми в Шри-Ланке стали шесть человек
10:30
Политика
Премьер Бельгии Де Кроо ушел на самоизоляцию после встречи с коллегой из Франции Кастексом
10:30
Армия
Россия впервые примет участие в совместных военно-морских учениях со странами АСЕАН
10:26
Экономика
Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari
10:23
Происшествия
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав на других детей
10:22
Общество
Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити
10:21
Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
10:21
Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
10:18
Политика
Политолог Журко: «Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку России»
10:17
Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
Все новости

Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России

Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 23 ноября. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко уверен, что власти страны хотят посильнее запугать собственный народ.

Как отметил нардеп, своими заявлениями и запугиваниями о неком «вторжении» России Киев хочет скрыть реальные проблемы. По мнению Бойко, еще несколько лет назад чиновники заявляли об «угрозе» со стороны РФ и точно так же пугали народ, требуя принятия различных законов. При этом все остальные проблемы прятались.

«И при чем здесь тарифы, газ — это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей», — высказался Бойко в эфире телеканала «Украина-24».

Ранее адвокат Татьяна Монтян заявила, что Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. По ее словам, Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича, так как олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
украина россия бойко
Комментировать