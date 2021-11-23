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Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем

Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 ноября. Украина не в состоянии решить конфликт в Донбассе военным путем, несмотря на то, что западные страны поставляют ей оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Таким мнением с изданием «Народные Новости» поделился политолог Яков Кедми. Он отметил, что ВСУ используют американскую военную технику, но она не изменит расстановку сил и общее положение дел в регионе. По его словам, решить конфликт военным путем Киев не может, но при этом он будет использовать американские Javelin для новых провокаций.

«Javelin не представляет ничего серьезного в современной войне, просто один из видов противотанковых средств. Они их использовали, для этого они их получили, но это не играет никакой роли», — объяснил он.

По его словам, американские ПТРК появились в Донбассе именно сейчас неслучайно. Кедми напомнил, что сегодня перед Киевом стоит ряд нерешаемых проблем невоенного характера. С помощью создания очагов напряженности украинское руководство пытается отвлечь население от важных вещей.

Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
Global Look Press / Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

«Провокации будут все время, пока они не получат по морде или по другим чувствительным местам», — убежден израильский политолог.

Ранее телеканал «360» сообщал, что украинские военные впервые применили против защитников Донбасса ПТРК Javelin. При этом в России уверены, что Киеву не удастся запугать новым оружием военнослужащих ЛДНР.

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