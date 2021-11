Арабская коалиция нанесла удары по военным складам хуситов в Сане

Аден, 23 ноября. Арабская коалиция заявила о нанесении двух ударов по Сане — столице Йемена, подконтрольной повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Командование предостерегло мирных жителей от приближения к целям бомбардировок в столичном пригороде Дхабан.

В качестве намеченных для атаки объектов выступают склады хранения баллистических ракет. Представители коалиции обвиняют хуситов в использовании мирного населения в качестве живых щитов.

Отдельно отмечается, что «Ансар Аллах» превратило аэропорт Саны в военную базу, с которой производятся нападения на приграничные районы Саудовской Аравии. Почти ежедневно повстанцы применяют против королевства беспилотные летательные аппараты и ракеты, которые зачастую сбиваются саудовскими ПВО.

Эр-Рияд обвиняет хуситов в военных преступлениях, выражающихся в истреблении мирного населения. В то же время сама арабская коалиция отметилась в неизбирательных бомбардировках, использовании запрещенного оружия, а также в организации всеобъемлющей блокады, спровоцировавшей гуманитарный кризис на подконтрольной «Ансар Аллах» территории и сопутствующей гибели тысяч йеменских граждан.

В настоящий момент коалиция предпринимает попытки по захвату порта Ходейда на Красном море. Хуситы заняли стратегический объект после организованного отвода проправительственных войск. 22 ноября командование коалиции отчиталось о захвате районов Вади-Дами, Аль-Дами и окрестностей горы Аль-Бараша, а также о нарушении линии снабжения повстанцев через Таиз.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны восстала шиитская организация «Ансар Аллах». Хуситы выступили против суннитской власти, обвинив ее в проведении дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и, на их взгляд, несправедливом распределении доходов от продажи нефти.

