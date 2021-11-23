Арабская коалиция нанесла удары по военным складам хуситов в Сане

Аден, 23 ноября. Арабская коалиция заявила о нанесении двух ударов по Сане — столице Йемена, подконтрольной повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Командование предостерегло мирных жителей от приближения к целям бомбардировок в столичном пригороде Дхабан.

В качестве намеченных для атаки объектов выступают склады хранения баллистических ракет. Представители коалиции обвиняют хуситов в использовании мирного населения в качестве живых щитов.

Отдельно отмечается, что «Ансар Аллах» превратило аэропорт Саны в военную базу, с которой производятся нападения на приграничные районы Саудовской Аравии. Почти ежедневно повстанцы применяют против королевства беспилотные летательные аппараты и ракеты, которые зачастую сбиваются саудовскими ПВО.

???? #AHORA | Esta noche, la coalición liderada por Arabia Saudí bombardeo áreas residenciales de Saná, capital de Yemen. pic.twitter.com/unbrOr3ly3 — Mundo en Conflicto ???? (@MundoEConflicto) November 23, 2021

Эр-Рияд обвиняет хуситов в военных преступлениях, выражающихся в истреблении мирного населения. В то же время сама арабская коалиция отметилась в неизбирательных бомбардировках, использовании запрещенного оружия, а также в организации всеобъемлющей блокады, спровоцировавшей гуманитарный кризис на подконтрольной «Ансар Аллах» территории и сопутствующей гибели тысяч йеменских граждан.

В настоящий момент коалиция предпринимает попытки по захвату порта Ходейда на Красном море. Хуситы заняли стратегический объект после организованного отвода проправительственных войск. 22 ноября командование коалиции отчиталось о захвате районов Вади-Дами, Аль-Дами и окрестностей горы Аль-Бараша, а также о нарушении линии снабжения повстанцев через Таиз.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны восстала шиитская организация «Ансар Аллах». Хуситы выступили против суннитской власти, обвинив ее в проведении дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и, на их взгляд, несправедливом распределении доходов от продажи нефти.

What the Yemeni war media has shown, and what the world should know, is the nationality of the takfirs and those who want to spread terrorism in Yemen which is the countries of aggression that support them by their air raids against the Yemeni army and popular committees . pic.twitter.com/jTz1CqrPGU — Princess Of Yemen ???????? بديل (@princess_yMn) August 27, 2020

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади оставил свой пост и бежал в Аден, где опроверг собственную отставку. Оставаясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские государства вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с частью йеменской армии.

Сейчас основные боевые действия сконцентрированы в провинции Мариб. Ее стратегическое значение заключается в ее нефтеносности, а также в расположении на ее территории единственного в Йемене нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, контроль над ней обеспечивает оперативную возможность для ведения наступления во всех четырех направлениях, включая Аден или Сану.

Video shows Yemen army fighters at the moments of breaking in Iranian-backed Houthis militia's positions in southern Marib front pic.twitter.com/1lC3G4bYoU — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) November 18, 2021

Сейчас в этой провинции продолжаются упорные бои к югу и юго-востоку от административного центра. Йеменской армии и саудовским подразделениям при поддержке авиации пока удается отражать наступления повстанцев благодаря контролю стратегических высот.