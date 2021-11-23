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Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте

Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 23 ноября. Туристка из России отдохнула в пятизвездочном отеле египетского курортного города Шарм-эш-Шейха и рассказала о своих впечатлениях. По ее словам, на отпуск она потратила 98 тысяч рублей.

Анастасия отметила, что при выборе отеля она ориентировалась на отзывы российских туристов. В результате она остановилась в пятизвездочном отеле, обеспечивающим отдыхающих питанием по системе «все включено». К качеству еды у нее не возникло никаких претензий.

«Очень много десертов и фруктов, всегда на ужин несколько видов мяса или морепродукты», — рассказала россиянка в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
pixabay.com / allybally4b

Особое внимание туристка обратила на пляж. По ее словам, здесь всегда много места, а культура бронирования лежаков не приветствуется. Бассейны при отеле также отличаются чистотой воды. Для развлечения постояльцев отели проводят пенные вечеринки и нанимают профессиональных аниматоров. Подводя итоги своего отдыха, Анастасия заявила, что он прошел «на пять с плюсом».

«Я думаю все наладится в Египте к следующему году. И с безопасностью в аэропорту все устаканится, и с сервисом тоже, сейчас тут пик зимнего сезона, поэтому многолюдно, но Египет справляется на твердое «хорошо"», — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, правительство Франции намерено выделить около 2 миллиардов евро на развитие туризма. План властей рассчитан на 10 лет и предусматривает выделение льготных кредитов для модернизации предприятий.

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