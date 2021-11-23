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МИД Польши объявил о готовности к обсуждению миграционного кризиса с Россией

Политика
МИД Польши объявил о готовности к обсуждению миграционного кризиса с Россией
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Варшава, 23 ноября. Польша открыта к диалогу с Россией по ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза. Об этом сообщили в польском МИД.

Обстановка на границе обострилась, там скопились тысячи нелегалов. Страны Евросоюза, в том числе Польша, считают Минск причастным к организации миграционного кризиса. Белоруссия отвергает нападки. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о готовности коммуникации с Москвой по этому вопросу.

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — сказал дипломат в эфире Польского радио.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о нежелании Минска обострять отношения с Варшавой на фоне ситуации с нелегалами. Он подчеркнул, что ухудшение диалога может привести к катастрофическим последствиям.

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мигранты белоруссия польша
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