МИД Польши объявил о готовности к обсуждению миграционного кризиса с Россией

Варшава, 23 ноября. Польша открыта к диалогу с Россией по ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза. Об этом сообщили в польском МИД.

Обстановка на границе обострилась, там скопились тысячи нелегалов. Страны Евросоюза, в том числе Польша, считают Минск причастным к организации миграционного кризиса. Белоруссия отвергает нападки. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о готовности коммуникации с Москвой по этому вопросу.

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — сказал дипломат в эфире Польского радио.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о нежелании Минска обострять отношения с Варшавой на фоне ситуации с нелегалами. Он подчеркнул, что ухудшение диалога может привести к катастрофическим последствиям.