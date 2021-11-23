Месси пообещал вернуться в «Барселону»

Париж, 23 ноября. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую «Барселону», из которой он перебрался во французский чемпионат этим летом.

Как отметил 34-летний форвард, он будет рад помочь испанскому клубу, потому что это его дом.

Prt Scr youtube.com / MARCA

«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», — передает слова футболиста Marca.

Летом этого года Месси перебрался в «ПСЖ». Цвета сине-гранатовых нападающий защищал с 2003 по 2021 год. На прощальной пресс-конференции Месси заявил о готовности вернуться в «Барселону» даже в амплуа спортивного директора.

В сезоне-2021/22 аргентинец сыграл в шести матчах Лиги 1 и отметился одним голом. В Лиге чемпионов Месси принял участие в трех матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами.