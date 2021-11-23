Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 10:30
10:30
Политика
Премьер Бельгии Де Кроо ушел на самоизоляцию после встречи с коллегой из Франции Кастексом
10:30
Армия
Россия впервые примет участие в совместных военно-морских учениях со странами АСЕАН
10:26
Экономика
Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari
10:23
Происшествия
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав на других детей
10:22
Общество
Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити
10:21
Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
10:21
Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
10:18
Политика
Политолог Журко: «Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку России»
10:17
Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
10:16
Происшествия
Следователи проводят обыски в администрации Миасса
Все новости

Месси пообещал вернуться в «Барселону»

Спорт
Месси пообещал вернуться в «Барселону»
Global Look Press  /  Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Париж, 23 ноября. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую «Барселону», из которой он перебрался во французский чемпионат этим летом. 

Как отметил 34-летний форвард, он будет рад помочь испанскому клубу, потому что это его дом.

Месси пообещал вернуться в «Барселону»
Prt Scr youtube.com / MARCA

«Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в «Барселону», потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться», — передает слова футболиста Marca.

Летом этого года Месси перебрался в «ПСЖ». Цвета сине-гранатовых нападающий защищал с 2003 по 2021 год. На прощальной пресс-конференции Месси заявил о готовности вернуться в «Барселону» даже в амплуа спортивного директора.

В сезоне-2021/22 аргентинец сыграл в шести матчах Лиги 1 и отметился одним голом. В Лиге чемпионов Месси принял участие в трех матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Месси пообещал вернуться в «Барселону»
Лионель Месси барселона псж
Комментировать