ДТП в Мытищах стало причиной смерти водителя

На территории Московской области произошла авария со смертельным исходом. В городе Мытищи водитель не справился с управлением.

Кадры с места происшествия прислал очевидец. На видео можно увидеть, что иномарка врезалась в дорожное ограждение, после чего зависла над ним почти в вертикальном положении.

Передняя часть машины пострадала от столкновения: искорежена крышка капота, разбит бампер. При этом багажник находится в воздухе, повиснув на заборе.

На кадрах видно, как на месте инцидента работают полицейские. Территория ДТП окружена специальными ограждениями.

В результате аварии погиб водитель. По предварительным данным, он мог управлять машиной в нетрезвом виде. Также в салоне находится пассажир. Он выжил и не получил серьезных повреждений. Окончательные причины случившегося пока выясняются.