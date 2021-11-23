Психотерапевт Сумский перечислил вещи, за которые нельзя просить прощения

Москва, 23 ноября. Умение просить прощения является важной способностью, которой владеют сильные личности, однако некоторые люди извиняются слишком часто ввиду тех или иных психологических установок.

Психологи утверждают, что за извинениями часто стоит механизм защиты. Это происходит в том случае, когда человеку тяжело переносить груз конфликтов, вины или же он является жертвой манипуляторов и психологического насилия.

«Извинения по каждому поводу — признание своей несостоятельности как личности. Это может пошатнуть ваш статус в обществе. Извиняясь за любую ошибку, вы как бы позволяете окружающим вытирать об вас ноги», — пишет издание Live24.

Европейская ассоциация социальных психологов работает над углублением и расширением открытия, согласно которому отказ от извинений на неделю повышает самооценку. Идея такого подхода заключается в трех этапах: соблюдение правила «десяти "нет"», мониторинг десяти извинений, выработка способности извиняться по необходимости.

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«Во-первых, никогда нельзя извиняться за свой отказ и за само слово "нет". Вы в праве не допускать того, что вас касается и заявлять о своих чувствах и потребностях, не оправдываясь и не чувствуя за собой вины. Во-вторых, вы не должны извиняться за свои принципы и желания. Они могут казаться другим смешными, абсурдными, но, прося прощения за них, вы ставите под сомнение их правдивость», — объяснил психотерапевт Андрей Сумский.

Кроме того, человек не должен нести ответственность за чужие чувства и ожидания. По словам специалиста, каждый вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно, не чувствуя за это вины. Стоит помнить, что извинения — это акт вежливости и способность брать ответственность за собственные поступки, заключил Сумский.

Психиатр Лемешко ранее назвал одиночество серьезной опасностью для здоровья. Если человек один, то его гены запускают воспалительную реакцию, которая приводит к ухудшению иммунитета.