Международный валютный фонд перечислит Украине около 700 млн долларов

Киев, 23 ноября. Счета украинского правительства пополнятся очередным траншем от Международного валютного фонда уже сегодня, написал в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Украина получит кредитный транш размером около 700 млн долларов сегодня, 23 ноября, подчеркивает представитель МВФ. Как указывал ранее председатель правительства страны Денис Шмыгаль, деньги пойдут на поддержание стабильности финсистемы и борьбу с последствиями COVID-19.

«Второй транш программы в размере около $700 млн уже во вторник будет на счетах украинского правительства», — отмечает заместитель исполнительного директора.

Решение о предоставлении Украине нового транша было принято исполнительным советом Международного валютного фонда в понедельник, 22 ноября. Деньги переводятся по результатам первого обзора национальной экономики страны в контексте согласованного в 2020 году механизма кредитования стенд-бай. Также известно, что МВФ продлит программу до середины лета следующего года.

Киев не видит будущего без плотного сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами, так как они имеют большое значение для формирования национального бюджета и экономического роста, ранее заявлял глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.