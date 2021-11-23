Сербия ожидает, что основной темой переговоров Вучича и Путина станет энергетика

Белград, 23 ноября. Сербия ожидает, что основной темой предстоящей встречи президента страны Александра Вучича и главы России Владимира Путина станет разговор об энергетике, сообщили в сербском посольстве в РФ.

По словам временно поверенного в делах посольства Сербии в России Савлюба Царича, Вучич 24 ноября прибудет с визитом в Москву. На 25 ноября запланирована его встреча с Путиным. Белград ожидает, что главной темой переговоров двух лидеров станет энергетика, добавил он.

«Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства между Россией и Сербией, а также прекрасные личные отношения между президентом Республики Сербия господином Александром Вучичем и президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, предметом обсуждения будут и другие темы, естественно», — отметил дипломат.

Ранее глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич рассказал, что Белград не может найти альтернативу российскому газу. По его словам, Сербия рассчитывает покупать топливо по цене ниже 500 долларов за тысячу кубометров.