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Ридли Скотт назвал миллениалов виновными в кассовом провале «Последней дуэли»

Общество
Ридли Скотт назвал миллениалов виновными в кассовом провале «Последней дуэли»
Кадр из фильма «The Last Duel»

Лос-Анджелес, 23 ноября. Средневековая драма «Последняя дуэль» неудачно стартовала в прокате и рискует не окупиться. Автор картины Ридли Скотт убежден, что во всем виновато современное поколение зрителей.

Скотт представил в этом году сразу два проекта для больших экранов: байопик «Дом Gucci» и драму «Последняя дуэль». Картина с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером рискует провалиться в прокате, несмотря на звездный актерский состав.

Режиссер обсудил свой проект в подкасте WTF с Марком Мароном, где объяснил, с чем может быть связана неудача фильма. Скотт обвинил в провале картины современную аудиторию, передает телеканал «360».

«Я думаю, все сводится к тому, что сегодняшняя аудитория воспитана на этих долбанных мобильных телефонах. Миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если только не сказать об этом по сотовому телефону», — убежден режиссер.

Несмотря на неудачу, Скотт высоко оценил свой проект. Режиссер назвал сценарий картины «потрясающим» и признался, что ни разу не пожалел ни об одном из своих фильмов, сообщает «Культуромания».

Драма «Дом Gucci» Скотта также готовится к широкому прокату. На этом фоне режиссер ответил на обвинения знаменитого семейства в попытке нажиться на скандальной истории убийства дизайнера Маурицио Гуччи.

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кино ридли скотт последняя дуэль
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