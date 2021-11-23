Иван Ургант провел премию «Женщина года» в забавном клетчатом наряде

Москва, 23 ноября. Популярный телеведущий Иван Ургант появился перед публикой на премии «Женщина года» в клетчатом костюме с короткими брюками, в широком галстуке в полоску и помпезно выглядящих туфлях на каблуках, пишет Teleprogramma.pro.

По мнению некоторых гостей, брюки ему сильно жали. Необычный образ был дополнен старомодными усиками. Телеведущий сменил имидж и сбрил брутальную бородку для того, чтобы наградить лучших российских женщин.

А зря, ведь многим его борода уже полюбилась. Она стала визитной карточкой передачи «Вечерний Ургант».

Стоит отметить, что Иван Ургант на престижной премии оказался не просто так: он был ведущим данного мероприятия и, как и всегда, искрометно шутил со сцены.

Светскую вечеринку устроили редакторы журнала Glamour. Актрисой года стала Ирина Старшенбаум, обойдя Юлию Пересильд в зрительском голосовании. Певицей года стала Манижа, ей удалось обойти даже Земфиру.

Главную премию «Женщина года» получила актриса Чулпан Хаматова. Но главная борьба развернулась на красных дорожках «Геликон-оперы», где знаменитости соревновались за внимание кинооператоров. Ведь негласный титул самой стильной дамочки вечера никто не отменял.

Как и всегда, в попытке затмить других гостей светская львица Яна Рудковская надела ярко-розовое платье-бутон, украшенное камнями и воланами с длинным и неудобным шлейфом.

Были здесь и другие дамы: ведущая Юлия Барановская, певицы Жасмин, Анна Седокова и Виктория Дайнеко, фигуристка Алина Загитова.

Ранее сообщалось, как транс-женщину признали спортсменкой года в Новой Зеландии.