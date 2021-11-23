Sohu: неожиданное появление российских Ту-95МС на Аляске обескуражило американских военных

Пекин, 23 ноября. Россия устала от постоянных провокаций американских военных в Черном море, поэтому решила дать жесткий ответ, который застал врасплох Пентагон.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что два бомбардировщика Ту-95МС на минувшей неделе появились над нейтральными водами Берингова моря. По словам специалистов, неожиданное появление российских самолетов на Аляске обескуражило американских военных. Утверждается, что американские радары проворонили иностранные боевые машины, передает «ПолитРоссия».

«Непрерывные провокации США и других западных стран разозлили президента России Владимира Путина, и Москва в итоге дала жесткий ответ», — говорится в публикации.

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Отмечается, что ВВС США не успели отправить на перехват российских бомбардировщиков свои истребители. Авторы публикации считают любопытным тот факт, что Ту-95МС могут применяться для нанесения ядерного удара. Таким образом, если бы американцы так же бездарно отреагировали на действия ВКС РФ в военное время, то все это для США могло закончиться очень плохо.

Ранее сообщалось, что Ту-95 в обновленном виде может прослужить еще много лет. Этот самолет был разработан в СССР еще в годы холодной войны, однако он и сейчас продолжает преодолевать километры уже на службе российских ВКС. Стоит отметить, что сегодня вся стратегическая авиация страны активно модернизируется, передает RT.