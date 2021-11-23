Тренер «Мальме» поделился ожиданиями от домашнего матча ЛЧ против «Зенита»

Мальме, 23 ноября. Наставник шведского клуба «Мальме» Йон Даль Томассон поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

Датский специалист отметил, что абсолютно у всех команд есть слабые места. По словам 45-летнего тренера, его подопечные сделают все возможное для победы.

«У всех команд есть слабые места, в том числе у «Зенита», и мы ими воспользуемся. Большинство соперников «Зенита» создает моменты у их ворот. Мы тоже на это способны, поэтому я уверен, что завтра у нас будет ряд моментов. Останется ими только воспользоваться. Каждый игрок «Мальме» сделает все для победы нашей команды», — цитирует Томассона пресс-служба клуба.

После четырех туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице группы Н. Подопечные Сергея Семака имеют в своем активе три очка и одну победу — над «Мальме».