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Тренер «Мальме» поделился ожиданиями от домашнего матча ЛЧ против «Зенита»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 09:48
Спорт
Тренер «Мальме» поделился ожиданиями от домашнего матча ЛЧ против «Зенита»
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Мальме, 23 ноября. Наставник шведского клуба «Мальме» Йон Даль Томассон поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

Датский специалист отметил, что абсолютно у всех команд есть слабые места. По словам 45-летнего тренера, его подопечные сделают все возможное для победы.

«У всех команд есть слабые места, в том числе у «Зенита», и мы ими воспользуемся. Большинство соперников «Зенита» создает моменты у их ворот. Мы тоже на это способны, поэтому я уверен, что завтра у нас будет ряд моментов. Останется ими только воспользоваться. Каждый игрок «Мальме» сделает все для победы нашей команды», — цитирует Томассона пресс-служба клуба.

После четырех туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице группы Н. Подопечные Сергея Семака имеют в своем активе три очка и одну победу — над «Мальме».

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футбол Зенит лига чемпионов мальме томассон
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